Совмин отменил запрет повышения цен более чем на полпроцента в месяц

Правительство досрочно прекратило действие постановления от 30 марта № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке».

Отдельным министерствам и ведомствам поручалось не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными организациями, выше 0,5% ежемесячно. Постановление должно было действовать до 30 июня, однако деловое сообщество выступило категорически против повсеместного контроля за ценами.

Аналогичную позицию занял и Совет по развитию предпринимательства, который является консультативным органом при президенте. По мнению последнего, с учетом высокой импортной составляющей в структуре затрат отечественных предприятий, повсеместный контроль цен «спровоцирует отказ от выпуска отдельных видов товаров в связи с экономической нецелесообразностью их производства».

После резкого падения цен на нефть в первой декаде марта белорусский рубль значительно ослабел к доллару, в результате импорт начал дорожать, что поставило под угрозу выполнение годового плана по инфляции (не более 5%).

Теперь в течение 90 дней будут регулировать цены на 26 социально значимых товаров.