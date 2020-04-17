«Слуцк» неожиданно одолел «Шахтер» на выезде

«Сахарники» победили географических соседей в матче 5-го тура со счетом 2:1.

Гости вели два мяча после точных ударов Козлова на 26-й минуте и Балы — на финише первого тайма. С 51-й минуты солигорчане играли в большинстве после удаления Дениса Образова, но смогли отыграть лишь один гол: на 90-й минуте отличился Кендыш.