«Слуцк» неожиданно одолел «Шахтер» на выезде

/ Спорт
Просмотров: 149

«Сахарники» победили географических соседей в матче 5-го тура со счетом 2:1.

Гости вели два мяча после точных ударов Козлова на 26-й минуте и Балы — на финише первого тайма. С 51-й минуты солигорчане играли в большинстве после удаления Дениса Образова, но смогли отыграть лишь один гол: на 90-й минуте отличился Кендыш.

После пяти игр «Слуцк» временно возглавил таблицу, его сегодняшний соперник остался на 12-м месте. Очередную победу случчан активно обсуждают в австралийской группе FK Slutsk Worldwide, где уже 4,5 тысячи подписчиков.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ФК Слуцк ФК Шахтер чемпионат Беларуси по футболу белорусский футбол Город: Солигорск

Другие материалы на эту тему:

Голы, удаления, эмоции. Видеообзор «белорусских» матчей в Лиге Европы

Голы, удаления, эмоции. Видеообзор «белорусских» матчей в Лиге Европы

Сафарьян: альтернативы переговорам с милицией нет

Сафарьян: альтернативы переговорам с милицией нет

«Шахтер» с минимальным счетом проиграл ПСВ

«Шахтер» с минимальным счетом проиграл ПСВ

Солигорский «Шахтер» на выезде разгромил «Зюльте Варегем»

Солигорский «Шахтер» на выезде разгромил «Зюльте Варегем»