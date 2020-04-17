«Слуцк» неожиданно одолел «Шахтер» на выезде
«Сахарники» победили географических соседей в матче 5-го тура со счетом 2:1.
Гости вели два мяча после точных ударов Козлова на 26-й минуте и Балы — на финише первого тайма. С 51-й минуты солигорчане играли в большинстве после удаления Дениса Образова, но смогли отыграть лишь один гол: на 90-й минуте отличился Кендыш.
После пяти игр «Слуцк» временно возглавил таблицу, его сегодняшний соперник остался на 12-м месте. Очередную победу случчан активно обсуждают в австралийской группе