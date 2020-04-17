МИД РФ отчитался о помощи Беларуси в борьбе с коронавирусом

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова 17 апреля на еженедельном брифинге в Москве.

Фото: МИД РФ

«Совершенно не хочу сказать, что она достигла Беларуси — пандемия, но помощь достигла, — отметила Захарова. — Мы уже предоставили Минску несколькими партиями на безвозмездной основе тест-системы для выявления коронавируса и другие материалы». Высказывания пресс-секретаря МИД РФ взяты из трансляции брифинга на канале «Россия 24» .

В частности, по словам представителя МИД РФ, госкорпорация «Росатом» передала помощь больницам Островецкого района Гродненской области. «Как вы знаете, там мы сооружаем атомную электростанцию, и переданное оборудование, переданные материалы будут использоваться в том числе больничным персоналом, задействованным для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности многонационального коллектива на площадке строительства АЭС» , — сообщила Захарова.

«Мы также помогаем Беларуси через многосторонние механизмы, — продолжила Захарова. — Так, в рамках ПРООН Россия перераспределяет средства своего взноса, предусмотренного на проект содействия развитию Беларуси при вступлении в ВТО, благодаря чему определенная сумма пойдет на приобретение для Минска опять же экспресс-тестов и других материалов».

13 апреля на совещании с подчиненными о ситуации с коронавирусом Александр Лукашенко отрицал запрос о помощи в Россию: «Но вот россиянам я хотел бы сказать, вот этим вот, якія плявузгаюць, па-беларуску кажучы: не трогайте нас. Мы ведь ничего не просим, мы у них ничего не просим, так же? Мы спасаемся сами, мы защищаемся сами».