В УЕФА определились с датой начала нового сезона еврокубков

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В связи с пандемией коронавируса новый сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы стартует на месяц позже, чем предыдущие розыгрыши.

Первый тур группового этапа самого престижного клубного футбольного турнира Европы запланирован на 20 октября, Лига Европы должна начаться 22 октября, сообщает Sport.es.

Квалификационные раунды еврокубков должны состояться в конце июля и в начале августа.

Планируется, что УЕФА примет окончательное решение по доигрыванию национальных чемпионатов и еврокубков 22 апреля.
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Тэги: УЕФА Лига чемпионов Лига Европы

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