Движение «За Свободу» собирает подписи за введение дистанционного обучения в школах и вузах

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Активисты начали сбор подписей под петицией с требованием ввести карантин для школьников и студентов и перевести их на дистанционное обучение.

«Хотя распространение инфекции COVID-19 набирает обороты, Александр Лукашенко и Министерство образования приняли решение, что дети с 20 апреля должны пойти в школы. Мы считаем такое решение властей Беларуси безответственным и непродуманным», — сказано в петиции, которую цитирует пресс-служба движения.

По словам его председателя Юрия Губаревича, весенние каникулы продлевались на несколько недель, и за это время нужно было наладить дистанционное обучение. «Многие школы и учителя начали это делать по собственной инициативе, у них довольно хорошо получается. В частности мои дети дистанционное обучение получают не только со стороны школы, но и курсов иностранного языка», — отметил Губаревич и призвал власти думать прежде всего о безопасности.
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Тэги: движение За Свободу дистанционное обучение Минобразования Персона: Юрий Губаревич

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