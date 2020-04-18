Холод с Балтики оккупировал Беларусь

В субботу, 18 апреля, погоду на территории Беларуси продолжают формировать холодные и неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с Ботнического залива (северная часть Балтийского моря).

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь в некоторых местах северо-востока страны.

Ветер северо-западный порывистый. Столбик термометра в регионах республики днем будет находиться в следующих пределах: