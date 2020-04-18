Холод с Балтики оккупировал Беларусь
В субботу, 18 апреля, погоду на территории Беларуси продолжают формировать холодные и неустойчивые воздушные массы, смещающиеся с Ботнического залива (северная часть Балтийского моря).
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь в некоторых местах северо-востока страны.
Ветер северо-западный порывистый. Столбик термометра в регионах республики днем будет находиться в следующих пределах:
- Брест +11..+13°C;
- Витебск +7..+9°C;
- Гомель +9..+11°C;
- Гродно +10..+12°C;
- Могилев +8..+10°C;
- Минск +8..+10°C.