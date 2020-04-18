Лукашенко о своих критиках: только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону

В ходе посещения 17 апреля стеклозавода «Неман» в Лидском районе Александр Лукашенко прокомментировал зарубежную реакцию на политику белорусских властей в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Фото пресс-службы президента

«Вы видите, какое давление сегодня на Беларусь и прежде всего на президента. Уже только ленивая, паршивая собака не тявкает из-под забора в мою сторону», — глава государства.

«Я всегда говорю: подождите, подождите, не спешите. Придет время, мы обсудим и пропуска, и самоизоляцию, и карантин, и комендантский час, что от меня требовали — ввести комендантский час, карантин, закрыть вас в ваших подворьях там, в домах, чтоб вообще не высовывали нос. Мы пошли своим путем. Это тяжелый путь, очень тяжелый — борьбы с вирусом вообще. Мы контролируем, насколько это возможно, страну, особенно въезды, контролируем здесь, и если мы обнаруживаем хоть одного, мы сразу изолируем всех, кто был в контакте», — сказал Лукашенко.

«Мы очагово, точечно работали, мы не шли фронтом, окружая ваш поселок прекрасный, загоняя вас в дома. Я сразу отказался от такого пути, за что сегодня и получаю, — отметил официальный лидер. — В том числе у нас «свядомых» хватает в Беларуси, которые за деньги готовы мать родную продать. Но мы выдержим, и я в этом абсолютно уверен. У нас не захлебнулась система здравоохранения».

Лукашенко прокомментировал ситуацию в Москве, где введен карантин и режим спецпропусков: «Супербогатый город, девять миллионов человек, Москва захлебнулась. Почему? Потому что у них не хватило мощностей в больницах. У них столько заболевших, что они не могут переваривать. А это в основном пневмонии, а пневмонии лечатся, вы помните, в советские времена 21 день карантин. В больницу попал — 21 день с воспалением легких никто тебя даже не выпустит. (…) Главная-то проблема — даже не этот коронавирус, а пик пневмоний пришелся на это время».

Как заявил Лукашенко, мерами, которые предпринимают белорусские власти, «особенно наши родные братья там, на востоке, уж так озабочены, что аж прет из них».

Официальный лидер вновь не обошелся без шуток на тему коронавируса: «Традиционный вопрос: чего приехал? Сразу отвечу честно: подлечиться от коронавируса. Вот я посмотрел на эту печку — самое лучшее лекарство, чтоб не заболеть даже, а не то что лечиться. Вроде бы шутка, но в этой шутке, вы знаете, есть доля правды большая».

(Цитаты взяты из сюжета в программе «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».)