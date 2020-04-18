Страстная суббота: что нельзя делать

Суббота перед Пасхой — одновременно и скорбный, и радостный день, последний день Великого поста. Это время считается достаточным для того, чтобы подготовиться к Пасхе и очистить душу от грехов. Суббота — время окончания приготовлений к самому главному празднику христиан.

Осужденный и казненный в Страстную пятницу Иисус Христос еще лежит во гробе. Именно в субботу ученики-Апостолы добились разрешения снять Спасителя с креста и захоронить в погребальной пещере в саду Иосифа.

Великая суббота, ее еще называют тихой, — время запретов и ограничений.

В этот день нельзя шуметь, петь и танцевать, слушать музыку и развлекаться иными способами. День рождения, свадьбу и другие торжества лучше перенести.

Желательно воздержаться от выяснения отношений и сквернословия. Попадает под табу секс даже между супругами. Нельзя пить спиртное.

Под запретом большая часть домашних дел. Запрещено рукодельничать, охотиться и ловить рыбу, а также забивать скот и птицу.

Ремонт или строительство лучше отложить, также как и работу в огороде, уборку, стирку.

В Великую субботу нельзя отказывать просящим милостыню. Однако отдавать что-то из дома или брать в долг не стоит. Не поминают умерших, но посещать могилы для уборки разрешено.

Этот день иногда называют Красильной субботой, так как полагается красить яйца и печь куличи.

Соблюдающие пост пьют воду, едят хлеб, свежие овощи и фрукты. Разговляться можно после службы в церкви и крестного хода, что начинается ровно в полночь. Но с трех часов ночи до восхода солнца на Пасху есть нельзя.

Среди примет определение погоды летом: если ясно, тепло — оно будет солнечным и жарким; если пасмурно — дождливым и холодным.