Страстная суббота: что нельзя делать
Суббота перед Пасхой — одновременно и скорбный, и радостный день, последний день Великого поста. Это время считается достаточным для того, чтобы подготовиться к Пасхе и очистить душу от грехов. Суббота — время окончания приготовлений к самому главному празднику христиан.
Осужденный и казненный в Страстную пятницу Иисус Христос еще лежит во гробе. Именно в субботу ученики-Апостолы добились разрешения снять Спасителя с креста и захоронить в погребальной пещере в саду Иосифа.
Великая суббота, ее еще называют тихой, — время запретов и ограничений.
В этот день нельзя шуметь, петь и танцевать, слушать музыку и развлекаться иными способами. День рождения, свадьбу и другие торжества лучше перенести.
Желательно воздержаться от выяснения отношений и сквернословия. Попадает под табу секс даже между супругами. Нельзя пить спиртное.
Под запретом большая часть домашних дел. Запрещено рукодельничать, охотиться и ловить рыбу, а также забивать скот и птицу.
Ремонт или строительство лучше отложить, также как и работу в огороде, уборку, стирку.
В Великую субботу нельзя отказывать просящим милостыню. Однако отдавать что-то из дома или брать в долг не стоит. Не поминают умерших, но посещать могилы для уборки разрешено.
Этот день иногда называют Красильной субботой, так как полагается красить яйца и печь куличи.
Соблюдающие пост пьют воду, едят хлеб, свежие овощи и фрукты. Разговляться можно после службы в церкви и крестного хода, что начинается ровно в полночь. Но с трех часов ночи до восхода солнца на Пасху есть нельзя.
Среди примет определение погоды летом: если ясно, тепло — оно будет солнечным и жарким; если пасмурно — дождливым и холодным.