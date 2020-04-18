Названы три смертельно опасных фактора при болезни COVID-19

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Три фактора, которые увеличивают риск заражения коронавирусом SARS-CoV-2 и смерти от болезни COVID-19, назвали в Великобритании.

Фото Depositphotos

По словам главного врача Англии Криса Уитти, первым фактором является пожилой возраст пациентов, который во многих случаях приводил к летальным исходам.

Кроме этого медик отметил, что в зоне риска находятся люди с сопутствующими заболеваниями (примерно у 90% погибших от COVID-19 было как минимум еще одно заболевание).

Третьим фактором Уитти назвал гендер. По его словам, мужчины гораздо чаще заражаются SARS-CoV-2 по причинам, которые пока еще не совсем ясны, пишет gazeta.ru.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Крис Уитти

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