ГАИ работает в усиленном режиме

В пасхальные выходные сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме.

В первую очередь приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах и возле церквей.

Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением водителями установленных скоростных режимов, а также за правилами проезда пешеходных переходов.

Как обычно в поле зрения дорожной милиции будет находиться и физическое состояние всех участников дорожного движения.

ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке:

выбрать безопасную скорость;

отказаться от необдуманных маневров;

перевозить детей только в специально предназначенных для этого креслах;

пристегиваться ремнями безопасностями всем, кто находится в салоне.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется избегать выхода на дорогу, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя фликерами.