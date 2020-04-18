ГАИ работает в усиленном режиме

/ Общество
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В пасхальные выходные сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме.

В первую очередь приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах и возле церквей.

Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением водителями установленных скоростных режимов, а также за правилами проезда пешеходных переходов.

Как обычно в поле зрения дорожной милиции будет находиться и физическое состояние всех участников дорожного движения.

ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке:

  • выбрать безопасную скорость;
  • отказаться от необдуманных маневров;
  • перевозить детей только в специально предназначенных для этого креслах;
  • пристегиваться ремнями безопасностями всем, кто находится в салоне.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется избегать выхода на дорогу, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя фликерами.
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Тэги: ГАИ Пасха

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