ГАИ работает в усиленном режиме
В пасхальные выходные сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме.
В первую очередь приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах и возле церквей.
Особое внимание будет уделено контролю за соблюдением водителями установленных скоростных режимов, а также за правилами проезда пешеходных переходов.
Как обычно в поле зрения дорожной милиции будет находиться и физическое состояние всех участников дорожного движения.
ГАИ рекомендует водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке:
- выбрать безопасную скорость;
- отказаться от необдуманных маневров;
- перевозить детей только в специально предназначенных для этого креслах;
- пристегиваться ремнями безопасностями всем, кто находится в салоне.
Пешеходам и велосипедистам рекомендуется избегать выхода на дорогу, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя фликерами.