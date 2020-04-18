Лукашенко: пневмония уйдет в течение месяца

На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находится «под 90 человек, 80 с лишним», сообщил Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

В ходе визита 17 апреля на стеклозавод «Неман» (Лидский район), коснувшись темы коронавируса, он отметил, что в стране есть 2,5 тыс. аппаратов ИВЛ. Официальный лидер заявил, что в Москве не хватило ни мест в больницах, ни аппаратов ИВЛ.

«Очень важно, конечно, чтобы меньше было гибели людей», — подчеркнул белорусский руководитель, добавив: «Это будет, это естественно, люди умирают, люди рождаются. И когда вот такая вот опасность, вирусные заболевания с разных сторон, это усиливает их болезни, особенно хронические».

«И самое главное, запомните, если только вы где-то засопливели, немедленно обратитесь к врачу, — призвал Лукашенко. — Тот, кто сразу обратился, через неделю он здоров. Но у нас же знаете, особенно старики: ай, пасяжу дома. Посидел дома, попил таблетку, и уже годность давно истекла, и через семь дней мы получаем полуживого человека, и его надо вытаскивать. И на искусственной вентиляции легких».

«Самое страшное, чтобы у нас хватило врачей и койко-мест там, где мы лечим. У нас около 10 тыс. мы заранее подготовили таких мест, в основном в инфекционных больницах, которые на постсоветском пространстве во всех государствах уничтожили, Европа их не имеет, отказалась вообще, мол, инфекционки не нужны», — заявил Лукашенко.

Коснувшись госпитализации 15 российских строителей на Белорусской АЭС, он подверг критике качество российских тест-систем («тесты ни к черту»), отметив, что «взяли свои, китайские» и «один только человек оказался коронавирусным».

«Некоторые умники в России начали меня уже критиковать: президент, наверное, не думает о том, что он там творит, — посетовал Лукашенко. — Вы даже не представляете, насколько я погружен в эту проблему. Не то что каждого погибшего, я знаю все, где, в каком районе сколько человек за сутки заболело. Все ответственные работники, высшие должностные лица работают в регионах, помогая врачам».

«У нас везде есть инфекционные больницы, и это нас спасло. Наша система здравоохранения пока, тьфу-тьфу, не рухнула», — заявил официальный лидер.

По его мнению, пневмония «уйдет в течение месяца».

Согласно информации Минздрава на 17 апреля, количество подтвержденных в стране случаев COVID-19 достигло 4.779, умерло 42 человека.

(Использованы цитаты Лукашенко из сюжета программы «Панорама» на телеканале «Беларусь 1».)

Напомним, по состоянию на 17 апреля, зарегистрировано 4779 человек с наличием коронавирусной инфекции. Выздоровели и выписаны — 342 пациента. Умерли 42 человека.

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