Нобелевский лауреат, открывший ВИЧ: SARS-CoV-2 был создан в лаборатории

По мнению лауреата Нобелевской премии, французского вирусолога Люка Монтанье, открывшего ВИЧ, коронавирус нового типа SARS-CoV-2 был создан в лаборатории.

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В интервью телеканалу CNEws он предположил, что этот вирус создали молекулярные биологи.

Ученый также рассказал, что с COVID-19 случилась «манипуляция», так как в него были включены частицы ВИЧ, пишет gazeta.ru .

При этом он отметил, что не знает о том, кто и для какой цели создал SARS-CoV-2.

Нобелевский лауреат не исключил, что создатели могли работать над вакциной от СПИДа.