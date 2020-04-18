Нобелевский лауреат, открывший ВИЧ: SARS-CoV-2 был создан в лаборатории
По мнению лауреата Нобелевской премии, французского вирусолога Люка Монтанье, открывшего ВИЧ, коронавирус нового типа SARS-CoV-2 был создан в лаборатории.
В интервью телеканалу
Ученый также рассказал, что с COVID-19 случилась «манипуляция», так как в него были включены частицы ВИЧ, пишет
При этом он отметил, что не знает о том, кто и для какой цели создал SARS-CoV-2.
Нобелевский лауреат не исключил, что создатели могли работать над вакциной от СПИДа.