Фотофакт. Лукашенко на стеклозаводе подарили «похожего на самолет» аиста

С очередным подарком возвратился из командировки Александр Лукашенко.

Фото пресс-службы президента

Не так давно сообщалось, что во время поездки в Смолевичский район главе государства подарили петуха и четыре курицы, а также инкубатор.

На этот раз во время визита на стеклозавод в Березовке (Лидский район) ему преподнесли хрустального аиста.

«На самолет похож. Спасибо!» — ответил президент.

Он пообещал, что аист будет находиться в его рабочей резиденции в Минске: «Это мне подарили, конечно. Но этот подарок во Дворце Независимости всегда будет людям напоминать, что у нас есть такой прекрасный поселок [Березовка]. И вы такие добрые люди, которые цените свою страну и хотите жить и работать в этой стране», — приводит слова официального белорусского лидера его пресс-служба.