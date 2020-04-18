Лукашенко: Пасха — источник великой радости и духовной силы

Александр Лукашенко поздравил православных христиан Беларуси с Воскресением Христовым, сообщили в пресс-службе президента.

Александр Лукашенко с сыном Николаем и настоятелем храма Рождества Христова в Логойском районе. Фото: president.gov.by

«Праздник Пасхи — источник великой радости и духовной силы. Он утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость», — говорится в поздравлении.

«Христианство веками воспитывало в людях лучшие качества — милосердие, сострадание и самоотверженное служение ближнему», — дополнил глава государства.

«Православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел», — считает Лукашенко.