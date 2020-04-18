«Радиации в Киеве нет». Мэр Киева успокоил жителей столицы после поездки в зону ЧАЭС

Подразделения Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) продолжают оказывать помощь в тушении пожаров в зоне отчуждения и безусловного отселения ЧАЭС, а также на территории ряда лесничеств Житомирской области.

Фото: скриншот видео ГСЧС Украины.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, наблюдается тление травяного настила, пней и древесины в очагах, пройденных огнем, в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Инженерной техникой создано 297 км минерализованных полос. В течение суток к тушению пожаров привлекалось 716 человек и 166 единиц техники.

По данным ГСЧС, в Житомирской области огнем охвачено более 2 тысяч гектаров леса. На территории Виступовичского лесничества, вблизи сел Рудня и Выступовичи, площадь пожара составляет около 2 тыс. га. Работниками лесного хозяйства создаются минерализованные полосы. На территории Бережестского лесничества площадь пожара составляет около 700 га. К тушению привлечено 655 человек и 108 единиц техники, в том числе три самолета АН-32П, которыми осуществлено шесть сбросов воды (около 48 тонн).

Превышения радиационного фона в столице Украины не зафиксировано, но киевлянам советуют еще несколько дней оставаться дома. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире одного из телеканалов, передает 18 апреля УНИАН со ссылкой на ТСН. Как рассказал Кличко, в пятницу утром он ездил в зону отчуждения, чтобы собственными глазами увидеть ситуацию и проверить радиационный фон. «Горят торфяники, леса — уровень загрязнения воздуха зашел за опасные рамки. Поэтому совет — оставаться дома. Надеемся, что за несколько дней закончат тушить пожары, и нормальная ситуация восстановится. Уверяю, что радиации в Киеве нет», — подчеркнул он.

Кличко также призвал жителей Киева закрыть окна в своих квартирах и домах. В ГСЧС Украины заверили, что распространение запаха продуктов горения, которое наблюдается в воздухе на территории Киева, химической и радиологической угрозы не представляет. Причиной загрязнения воздуха в Киеве стали масштабные пожары в лесах Чернобыльской зоны отчуждения и Житомирской области.