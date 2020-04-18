«Меня приняли в деревне». Задержан еще один борец против опасного предприятия под Брестом

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Сотрудники милиции задержали противника аккумуляторного завода Дмитрия Андросюка.

Дмитрий Андросюк. Фото: tut.by

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, 18 апреля, в 09:30 активист написал в телеграм-чате противников завода: «Меня приняли в деревне». Предположительно, это произошло в Брестском районе.

Связаться с Андросюком пока не удалось — его мобильный телефон недоступен.

18 апреля около 7.30 в Пинском районе в поселке Городище был также задержан противник строительства аккумуляторного завода блогер Александр Кабанов. Вечером 17 апреля в Бресте — один из лидеров инициативной группы противников строительства аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк.

«Эти активисты были в числе противников опасного свинцового завода, которые 12 апреля собрались в Бресте на площади Ленина. Скорее всего, их будут судить за участие в несанкционированном массовом мероприятии. До суда продержат в изоляторе временного содержания, — предположил правозащитник. — Власти усиливают репрессии в отношении противников аккумуляторного завода, так как они продолжают добиваться окончательного закрытия этого чрезвычайно опасного для жизни людей предприятия».


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Общественная кампания против аккумуляторного завода началась в регионе в январе 2018 года. За это время активисты подали заявки на проведение в Бресте и Брестском районе 325 митингов, 18 пикетов и 16 демонстраций. Власти санкционировали только одну акцию: 29 апреля 2018 года митинг «Брестчанки против свинца», на который пришло около двух тысяч человек.

Противники завода с 25 февраля 2018 года каждое воскресенье собираются на площади Ленина в Бресте. На последнюю такую встречу 12 апреля пришло более 200 человек.

Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» возведен на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест». На заводе планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают, что предприятие угрожает их здоровью. Активисты выявили ряд нарушений при реализации проекта.
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Тэги: АйПауэр аккумуляторный завод Персона: Дмитрий Андросюк Роман Кисляк Александр Кабанов Дмитрий Бекалюк Город: Брест

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