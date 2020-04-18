Минздрав: в Беларуси от COVID-19 скончалось 45 человек

В Беларуси от коронавируса COVID-19 скончалось уже 45 человек, сообщило Министерство здравоохранения в своем телеграм-канале, передает БелаПАН .

На утро 17 апреля число умерших было 42, таким образом, количество жертв за сутки увеличилось на три человека. По утверждению Минздрава, это люди «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

На стационарном лечении находятся 3.282 пациента, 458 пациентов выздоровели и выписаны. В отношении 510 человек проводится уточняющая диагностика. Часть пациентов находится на амбулаторном лечении.

О количестве пациентов, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, Минздрав не сообщил. Также нет информации об общем количестве зараженных.

Проведено 92,7 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 25 лабораторий.

17 апреля во время рабочей поездки в Гродненскую область Александр Лукашенко подчеркнул: «Самое главное — мы пока справляемся. Сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска».

По словам Лукашенко, Беларусь упрекают в том, что она не борется с коронавирусом так, как все. «В то же время, не зная о том, как мы вообще живем тут и как боремся. Особенно наши родные братья на востоке уж так озабочены, — сказал он. — Поэтому ни в коем случае расслабляться не надо. Не то что друзей, а даже сочувствующих у нас в мире очень мало. Не тем путем пошли, видите ли… Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему, а систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

Беларусь, подчеркнул Лукашенко, последовательно идет выбранным путем в плане противодействия распространению коронавируса. «Это очень тяжелая и затратная работа — бороться очагово, не изолируя людей, не выписывая пропуска, когда Москву остановили вообще напрочь. Мы этим путем не пошли», — заметил он.

Лукашенко также заявил, что в стране начали самостоятельно производить тесты для выявления коронавируса, и они оказались более точными по сравнению с некоторыми зарубежными.