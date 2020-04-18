ВОЗ: У переболевших COVID-19 тесты на антитела не подтвердили иммунитет

/ Мир
Просмотров: 53

У тех, кто переболел COVID-19, тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса. По информации портала rosbalt.ru, об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ пока не могут однозначно сказать, вырабатывается ли иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел COVID-19. Исследования показывают, что у одних людей антитела вырабатываются, у других — нет.

Накануне немецкий вирусолог, профессор Кирстен Дростен назвал бесполезными тесты на антитела к коронавирусу. По его словам, они реагируют на все коронавирусные инфекции, не узнавая COVID-19.

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Мария Ван Керкхове

Другие материалы на эту тему:

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

«Не такой агрессивный, как грипп». До Беларуси китайский вирус еще не добрался

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?

По полочкам. Коронавирус MERS. Насколько он опасен?