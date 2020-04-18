ВОЗ: У переболевших COVID-19 тесты на антитела не подтвердили иммунитет

У тех, кто переболел COVID-19, тесты на антитела не показывают иммунитет от коронавируса. По информации портала rosbalt.ru , об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

WHO issues warning on coronavirus testing: There's no evidence antibody tests show immunity https://t.co/egIVTOZ9sI — CNBC (@CNBC) April 17, 2020

Ранее сообщалось, что эксперты ВОЗ пока не могут однозначно сказать, вырабатывается ли иммунитет от коронавируса у тех, кто переболел COVID-19. Исследования показывают, что у одних людей антитела вырабатываются, у других — нет.

Накануне немецкий вирусолог, профессор Кирстен Дростен назвал бесполезными тесты на антитела к коронавирусу. По его словам, они реагируют на все коронавирусные инфекции, не узнавая COVID-19.