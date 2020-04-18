Благодатный огонь в год пандемии впервые за многие века сходил без верующих и паломников
В храме Гроба Господня и его окрестностях было необычно безлюдно в канун православной Пасхи.
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Церемония прошла без верующих и паломников впервые за многие века. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь тем немногим священнослужителям, которым разрешили находиться в храме. Они в свою очередь отнесли огонь к Яффским воротам Старого города и передали его дипломатам стран, большая часть населения которых исповедует православие. Затем святыня отправится в Тель-Авив, откуда самолетами ее отправят в разные концы планеты.
Ежегодное схождение Благодатного огня считается чудом у православных. Оно происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, согласно преданию, погребен Иисус Христос.
На церемонию собирается множество верующих и православных священнослужителей, которые съезжаются из разных уголков мира. Обычно в день перед Пасхой в храме Гроба Господня и его окрестностях происходит настоящее столпотворение.
В этом году мировая пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на празднование Пасхи.