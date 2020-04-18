Благодатный огонь в год пандемии впервые за многие века сходил без верующих и паломников

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В храме Гроба Господня и его окрестностях было необычно безлюдно в канун православной Пасхи.

Как сообщает портал bloknot.ru, в храме Гроба Господня в Иерусалиме в преддверии православной Пасхи традиционно сошел Благодатный огонь. Однако торжественное действо в этот раз было не совсем традиционным: риск распространения коронавируса накладывает отпечаток даже на духовную жизнь.

Церемония прошла без верующих и паломников впервые за многие века. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал огонь тем немногим священнослужителям, которым разрешили находиться в храме. Они в свою очередь отнесли огонь к Яффским воротам Старого города и передали его дипломатам стран, большая часть населения которых исповедует православие. Затем святыня отправится в Тель-Авив, откуда самолетами ее отправят в разные концы планеты.

Ежегодное схождение Благодатного огня считается чудом у православных. Оно происходит в Кувуклии — мраморной часовне над пещерой Гроба Господня, где, согласно преданию, погребен Иисус Христос.

На церемонию собирается множество верующих и православных священнослужителей, которые съезжаются из разных уголков мира. Обычно в день перед Пасхой в храме Гроба Господня и его окрестностях происходит настоящее столпотворение.

В этом году мировая пандемия коронавируса наложила свой отпечаток на празднование Пасхи.
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Тэги: Пасха Благодатный огонь Персона: патриарх Иерусалимский Феофил III Город: Иерусалим

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