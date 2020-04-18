Президент Литвы: подход властей Беларуси к проблеме коронавируса изменился

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Прежний подход властей Беларуси к проблеме распространения коронавируса изменился. Такое мнение высказал президент Литвы Гитанас Науседа на пресс-конференции в Вильнюсе 17 апреля, передает БелаПАН со ссылкой на Delfi.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа беседует с постоянным представителем страны при НАТО Дейвидасом Матулёнисом. Фото: lrp.lt

«Я считаю, что диалог необходим при всех условиях. Я думаю, что определенные изменения в поведении в соседней стране вызваны и тем, что ранее оценивали слишком либерально», — заявил Науседа.

«Да, риторика есть разная, но я не возьмусь сейчас оценивать все нюансы риторики, однако ясно лишь одно, что Беларусь, ее власти ответственны за контроль над распространением коронавируса в своей стране, а мы ответственны за контроль над этим кризисом и эпидемией в нашей стране. Мы будем делать все, чтобы не было никаких ни внешних, ни внутренних угроз для нашего здоровья», — добавил он.

По мнению Науседы, в любых обстоятельствах диалог с Беларусью необходим, поскольку экономическая жизнь продолжается. «Мы продолжаем диалог, он идет в экономической жизни, товарные составы следуют в Клайпедский порт, продолжается экономическое сотрудничество», — сказал он.

Науседа напомнил, что другая болезненная тема — завершение строительства у границы Литвы Белорусской атомной станции.

1 апреля президент Литвы заявил, что доверять официальной информации Беларуси о коронавирусе нельзя, ситуация в стране значительно хуже, а «белорусский руководитель оценивает ситуацию с определенной бравадой». «Мы должны ограничить любые контакты со страной, которая в данный момент немного слишком расслабленно оценивает вспышку коронавируса, и возможно, что в связи с этим ее ожидают тяжкие последствия», — сказал Науседа.

В ответном комментарии МИД Беларуси попросил Литву передать точные сведения о неких «определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются», если такие сведения существуют на самом деле.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что опыт Беларуси в борьбе с вирусными заболеваниями может служить примером для многих стран, а Гитанасу Науседе белорусский руководитель посоветовал заняться «своим вирусом». «Если уж придет такой момент, когда нам надо где-то тушить пожар, мы его будем тушить. И притом гораздо эффективнее, чем литовский президент. Он озаботился белорусским вирусом… Своим вирусом займись, у тебя там куча вопросов. Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют», — сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир» 2 апреля.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Литва-Беларусь коронавирус COVID-19 Персона: Гитанас Науседа Александр Лукашенко Город: Вильнюс

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