Небываемое бывает! 19 апреля в Беларуси дешевеет автомобильное топливо

Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС Беларуси 19 апреля снизятся на 1 копейку, сообщает БелаПАН со ссылкой на госконцерн «Белнефтехим».

В частности, цена на автобензин АИ-92-К5-Евро составит 1,71 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,81 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,03 рубля, дизельное топливо — 1,81 рубля.

Это одиннадцатое с начала 2020 года изменение стоимости топлива в Беларуси. При этом второй раз цены будут снижены. Причины такого решения концерн в своем сообщении не указывает.

Предыдущий раз стоимость топлива изменялась 12 апреля — тогда оно подешевело также на 1 копейку.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября — спустя неделю после выборов в Палату представителей.

Нефть на мировом рынке начала дешеветь в январе после того, как за вспышкой коронавируса последовало снижение спроса на топливо. Снижение цен усилилось после срыва соглашения ОПЕК+. С февраля стоимость нефти на мировом рынке снизилась вдвое. На 18 апреля стоимость сорта Brent составляет 28 долларов США за баррель.

25 февраля в Минске у офиса «Белнефтехима» несколько десятков человек требовали объяснить причины роста цен на топливо. Инициатором акции выступил YouTube-блогер Владимир Цыганович (МозгON). Как пояснил активист БелаПАН, он со своими сторонниками требовал от руководства концерна объяснения механизма образования цен на топливо. «Задачи не было стоять на улице и устраивать там балаган. Задача была прийти, сесть в кабинет и поговорить. Мы с мая прошлого года пытаемся общаться с «Белнефтехимом», чтобы понять, как формируется цена на топливо. Мы направляли предложения, предлагали встретиться, направляли запросы в Совмин. Мы получаем отписки, диалога мы не увидели, даже попытки не было. Потому мы решили прийти лично», — сказал блогер.

Собравшихся также интересовало, куда уходят деньги от переработки белорусской нефти и сколько на этом зарабатывает государство. К ним вышли представители руководства Белнефтехима. Цыганович в итоге заявил, что ответа на свои вопросы он не получил и намерен продолжить попытки добиться диалога с представителями компании.