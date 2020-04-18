Роспотребнадзор: переданные Беларуси российские тест-системы превосходят зарубежные аналоги

Беларусь с февраля безвозмездно получила от Роспотребнадзора 14 тысяч тест-систем, и именно с их помощью в стране были выявлены первые заболевшие коронавирусом. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба российского ведомства, передает БелаПАН со ссылкой на ТАСС.

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Роспотребнадзор распространил сообщение после того, как накануне Александр Лукашенко заявил, что российские тест-системы для выявления нового коронавируса часто дают ошибочные результаты. Коснувшись госпитализации 15 российских строителей на Белорусской АЭС, он подверг критике качество тест-систем производства РФ («тесты ни к черту»), отметив, что «взяли свои, китайские» и «один только человек оказался коронавирусным».

В свою очередь Роспотребнадзор отмечает, что российские тест-системы, разработанные государственным научным центром «Вектор», превосходят некоторые зарубежные аналоги по многим параметрам. Кроме того, центр включен в перечень референс-лабораторий ВОЗ по коронавирусу, куда любые страны могут направлять образцы для исследований.

«Российские тесты выявляют минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями, определяя именно новый коронавирус SARS-CoV-2. Российские тесты «видят» возбудителя при малом количестве вируса, в том числе у бессимптомных носителей, что чрезвычайно важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным для окружающих, и своевременного проведения всех противоэпидемических мероприятий», — подчеркивают в ведомстве.

«Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве», — отмечают в ведомстве.

«Роспотребнадзором также оказывается консультационная и методическая поддержка коллегам, учитывая сложную эпидемиологическую обстановку», — говорится в сообщении.