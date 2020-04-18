МАРТ решил «тормознуть» цены на мясо, рыбу, муку и другие социально значимые товары

Цены на социально значимые товары нужно привести в соответствие с постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 15 апреля 2020 года № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары» не позднее 22 апреля, сообщает БелаПАН со ссылкой на МАРТ.

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Данным постановлением в Беларуси на 90 дней вводится госрегулирование цен на социально значимые товары. Формирование цен на такие товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных ограничений, отмечается в постановлении.

Документ вступает в силу после официального опубликования и будет действовать в течение 90 дней.

При этом министерство обращает внимание, что до приведения цен на товары в соответствие с нормами постановления № 30 их рост по отношению к уровню, сложившемуся на 18 апреля, не допускается.

В перечень социально значимых товаров включены: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага и др. (всего 26 позиций).