COVID-19. Стражи порядка с оружием требовали от граждан соблюдать дистанцию
Эпидемия коронавируса заставила российских полицейских взяться за оружие. В сети разошелся ролик на котором стражи порядка требуют от двух мужчин соблюдать дистанцию, предъявляя железные во всех смыслах аргументы.
На видео, снятом очевидцами и опубликованном порталом
Полицейский требует у мужчин отойти и держаться от него на расстоянии. Возмущенный гражданин при этом вопрошает, для чего страж порядка вытащил из кобуры пистолет. Второй полицейский в это время снимает все на мобильный телефон, держа пистолет в другой руке.
В последнее время в сеть попадает немало роликов с примерами не самого адекватного поведения полицейских, которые должны следить за соблюдением «коронавирусных» ограничений. Жесткое задержание за нарушение режима самоизоляции произошло недавно на юге Москвы. Мужчину скрутили и уволокли в полицейскую машину за то, что он вышел подышать свежим воздухом возле дома с женой и ребенком.
Незадолго до этого в Москве полицейские затолкали в машину пенсионерку без цифрового пропуска.