COVID-19. Стражи порядка с оружием требовали от граждан соблюдать дистанцию

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Эпидемия коронавируса заставила российских полицейских взяться за оружие. В сети разошелся ролик на котором стражи порядка требуют от двух мужчин соблюдать дистанцию, предъявляя железные во всех смыслах аргументы.

Конфлит между стражами порядка и несколькими мужчинами сняли на очевидцы. Фото: скриншот видео.

На видео, снятом очевидцами и опубликованном порталом bloknot.ru, двое полицейских и несколько граждан выясняют отношения на повышенных тонах. С чего началась эта история, непонятно, но оба сотрудника полиции достали оружие, один из них даже в какой-то момент передернул затвор.

Полицейский требует у мужчин отойти и держаться от него на расстоянии. Возмущенный гражданин при этом вопрошает, для чего страж порядка вытащил из кобуры пистолет. Второй полицейский в это время снимает все на мобильный телефон, держа пистолет в другой руке.

В последнее время в сеть попадает немало роликов с примерами не самого адекватного поведения полицейских, которые должны следить за соблюдением «коронавирусных» ограничений. Жесткое задержание за нарушение режима самоизоляции произошло недавно на юге Москвы. Мужчину скрутили и уволокли в полицейскую машину за то, что он вышел подышать свежим воздухом возле дома с женой и ребенком.

Незадолго до этого в Москве полицейские затолкали в машину пенсионерку без цифрового пропуска.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 полицейские оружие Город: Москва

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