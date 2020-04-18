COVID-19. Стражи порядка с оружием требовали от граждан соблюдать дистанцию

Эпидемия коронавируса заставила российских полицейских взяться за оружие. В сети разошелся ролик на котором стражи порядка требуют от двух мужчин соблюдать дистанцию, предъявляя железные во всех смыслах аргументы.

Конфлит между стражами порядка и несколькими мужчинами сняли на очевидцы. Фото: скриншот видео.

На видео, снятом очевидцами и опубликованном порталом bloknot.ru , двое полицейских и несколько граждан выясняют отношения на повышенных тонах. С чего началась эта история, непонятно, но оба сотрудника полиции достали оружие, один из них даже в какой-то момент передернул затвор.

Полицейский требует у мужчин отойти и держаться от него на расстоянии. Возмущенный гражданин при этом вопрошает, для чего страж порядка вытащил из кобуры пистолет. Второй полицейский в это время снимает все на мобильный телефон, держа пистолет в другой руке.

В последнее время в сеть попадает немало роликов с примерами не самого адекватного поведения полицейских, которые должны следить за соблюдением «коронавирусных» ограничений. Жесткое задержание за нарушение режима самоизоляции произошло недавно на юге Москвы. Мужчину скрутили и уволокли в полицейскую машину за то, что он вышел подышать свежим воздухом возле дома с женой и ребенком.

Незадолго до этого в Москве полицейские затолкали в машину пенсионерку без цифрового пропуска.