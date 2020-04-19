Пасха во время пандемии: православные отмечают Воскресение Христово

Православные верующие всего мира отмечают древнейший и самый главный христианский праздник — Воскресение Христово, или Пасху.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН

В ночь на 19 апреля торжественные богослужения прошли во всех православных храмах Беларуси.

Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Беларуси, возглавил пасхальную службу в главном православном храме столицы — Свято-Духовом кафедральном соборе на площади Свободы.

В своем пасхальном послании православный иерарх отметил, что Воскресение Христово — «неоскудевающий источник веры, прочное основание надежды, краеугольный камень любви к Богу и ближним».

«Мы живем в мире, полном тревог и нестроений, — констатировал митрополит Павел. — Каждый из нас, в меру своего опыта, является очевидцем людских болезней, страданий и смертей. Мы видим, что человечество, существуя в условиях глобализации, сталкивается со столь же глобальными вызовами, несущими угрозу здоровью и безопасности многих жителей планеты Земля. Но мы, христиане, не должны поддаваться никаким страхам, потому что свет Воскресения Христова изгоняет тьму страхов человеческих».

По словам патриаршего экзарха, «видя в окружающей нас жизни проявления зла», не следует унывать и отчаиваться, а нужно «постараться стать светом миру» и наполнить «добрыми делами время, дарованное Всевышним Творцом».

«Будем стремиться жить так, чтобы быть для наших ближних примером выдержки и рассудительности, столпами веры в Бога и верности святой церкви Христовой, проявляя к окружающим нас людям снисходительность, отзывчивость и братскую любовь, — призвал глава Белорусского экзархата. — Будем носить тяготы друг друга, как увещевает нас апостол Павел, и так исполним закон Христов. Господь и Бог наш — это Тот, Кто, по слову пророка Исаии, взял на себя наши немощи и понес наши болезни».

«Наш христианский путь в этом мире — это путь бескорыстной помощи ближним, путь прощения нанесенных нам обид, путь деятельного милосердия и жертвенной любви», — говорится в послании.

Накануне с Пасхой верующих поздравил Александр Лукашенко.

Несмотря на то, что Воскресение Христово не скорбный день, а праздник, у нее есть некоторые ограничения, которые верующим необходимо соблюдать. В частности запрещается:

выполнять тяжелый физический труд: делать ремонт, убирать, стирать, работать в огороде;

ссориться, обижать родных и близких людей, обвинять, сквернословить, сплетничать;

в ночь Пасхи и до утра воскресенья есть скоромное;

заниматься сексом;

вместе с мусором выбрасывать то, что освящено в храме (лучше сжечь или закопать в землю);

венчаться.

В нынешнем году Пасха проходит во время пандемии коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19. От этой напасти в мире погибло уже более 160 тыс. человек (в Беларуси, по данным Минздрава, — 45).

В преддверии праздника митрополит Павел призвал верующих отказаться от похода в церковь. «Казалось бы, мы в течение многих и многих лет призывали всех людей прийти в храмы, но сегодня услышали призыв святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла воздержаться от посещения храмов в этот сложный эпидемиологический период, — сказал православный иерарх на пресс-конференции 14 апреля. — Поэтому я, как бы вторя словам святейшего патриарха, призываю всех наших православных белорусских верующих понять патриарха. Это действительно очень сложное было — его слово и решение призвать вас в эти очень ответственные дни воздержаться от посещения храмов. Потому что вирус, к сожалению, передается таким путем, который неведом еще многим ученым».

«Мне сегодня могут возразить и сказать, что, мол, в храме благодать Святого духа действует, — добавил глава Белорусской православной церкви. — Да, она действует, но благодать не отменяет законы природы. <...> Поэтому мы говорим: «Друзья, воздержитесь от посещения храмов». А если и приходите, то, будьте добры, соблюдайте дистанцию друг от друга. Вот такой характер это вируса. Он как-то постепенно оседает, и, если его не возмущать, то он может свое действие погасить, утратить свое воздействие на человека, не передаваться от человека к человеку».

По данным Института социологии Национальной академии наук, около 80% всех верующих в Беларуси считают себя православными христианами. Белорусский экзархат Русской православной церкви оценивает число прихожан примерно в 4 млн. Православная церковь в Беларуси представлена полутора тысячами приходов в 15 епархиях. Четыре из них — Минская, Молодечненская, Борисовская и Слуцкая — объединены в Минскую митрополию.