Фавориты звезд с неба не хватают: завершился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

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Пока практически весь мир поставил футбол на паузы, в нескольких странах (в т.ч. и в Беларуси) продолжаются национальные первенства. В субботу команды высшей лиги закрыли программу пятого тура.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Стоит отметить, что фавориты, которых накануне старта называли журналисты и специалисты, пока звезд с неба не хватают — БАТЭ — на 8-м, «Динамо-Брест» на 10-м, «Шахтер» — на 13-м местах).

В прошедшем туре все они потеряли очки. Вот как выглядит полная картина восьми матчей:

  • «Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1;
  • «Динамо» (Мн) — «Неман» — 2:0;
  • «Белшина» — «Смолевичи» — 1:1;
  • «Шахтер» — «Слуцк» — 1:2;
  • «Ислочь» — «Славия» — 2:1;
  • «Рух» — «Минск» — 1:0;
  • «Витебск» — «Динамо» (Бр) — 1:0;
  • БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0.

Турнирное положение команды после пяти туров выглядит следующим образом:

  1. Слуцк — 10;
  2. Торпедо-БелАЗ — 10;
  3. Витебск — 10;
  4. Городея — 9;
  5. Ислочь — 9;
  6. Энергетик-БГУ — 9;
  7. Славия — 7;
  8. БАТЭ — 7;
  9. Рух — 7;
  10. Динамо (Бр) — 7;
  11. Минск — 6;
  12. Динамо (Мн) — 6;
  13. Шахтер — 5;
  14. Неман — 5
  15. Смолевичи — 3;
  16. Белшина — 2.
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Тэги: футбол-Беларусь

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