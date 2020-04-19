Фавориты звезд с неба не хватают: завершился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу

Пока практически весь мир поставил футбол на паузы, в нескольких странах (в т.ч. и в Беларуси) продолжаются национальные первенства. В субботу команды высшей лиги закрыли программу пятого тура.

Фото пресс-службы ФК «Шахтер»

Стоит отметить, что фавориты, которых накануне старта называли журналисты и специалисты, пока звезд с неба не хватают — БАТЭ — на 8-м, «Динамо-Брест» на 10-м, «Шахтер» — на 13-м местах).

В прошедшем туре все они потеряли очки. Вот как выглядит полная картина восьми матчей:

«Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1;

«Динамо» (Мн) — «Неман» — 2:0;

«Белшина» — «Смолевичи» — 1:1;

«Шахтер» — «Слуцк» — 1:2;

«Ислочь» — «Славия» — 2:1;

«Рух» — «Минск» — 1:0;

«Витебск» — «Динамо» (Бр) — 1:0;

БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0.

Турнирное положение команды после пяти туров выглядит следующим образом: