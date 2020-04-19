Фавориты звезд с неба не хватают: завершился пятый тур чемпионата Беларуси по футболу
Пока практически весь мир поставил футбол на паузы, в нескольких странах (в т.ч. и в Беларуси) продолжаются национальные первенства. В субботу команды высшей лиги закрыли программу пятого тура.
Стоит отметить, что фавориты, которых накануне старта называли журналисты и специалисты, пока звезд с неба не хватают — БАТЭ — на 8-м, «Динамо-Брест» на 10-м, «Шахтер» — на 13-м местах).
В прошедшем туре все они потеряли очки. Вот как выглядит полная картина восьми матчей:
- «Энергетик-БГУ» — «Городея» — 0:1;
- «Динамо» (Мн) — «Неман» — 2:0;
- «Белшина» — «Смолевичи» — 1:1;
- «Шахтер» — «Слуцк» — 1:2;
- «Ислочь» — «Славия» — 2:1;
- «Рух» — «Минск» — 1:0;
- «Витебск» — «Динамо» (Бр) — 1:0;
- БАТЭ — «Торпедо-БелАЗ» — 0:0.
Турнирное положение команды после пяти туров выглядит следующим образом:
- Слуцк — 10;
- Торпедо-БелАЗ — 10;
- Витебск — 10;
- Городея — 9;
- Ислочь — 9;
- Энергетик-БГУ — 9;
- Славия — 7;
- БАТЭ — 7;
- Рух — 7;
- Динамо (Бр) — 7;
- Минск — 6;
- Динамо (Мн) — 6;
- Шахтер — 5;
- Неман — 5
- Смолевичи — 3;
- Белшина — 2.