Где в Минске ГАИ закроет движение транспорта

Столичная Госавтоинспекция предупредила об участках дорог, которые будут закрыты для движения на следующей неделе.

Фото с сайта avtopribambas.com

Временные неудобства для автомобилистов связаны с проведением ремонтных работ.

Таким образом, «кирпич» будет висеть:

на пересечении улиц Парниковой и Макаенка (с 08:00 20 апреля до 08:00 27 апреля);

по Игуменскому тракту (нечетная сторона) на участке от ул. Гашкевича до ул. Чижевских (с 01:00 20 апреля до 21:00 22 апреля;

по Игуменскому тракту (четная сторона) на участке от ул. Чижевских до ул. Шпилевского (с 21:00 22 апреля до 21:00 24 апреля);

по Игуменскому тракту (четная сторона) на участке от ул. Шпилевского до ул. Гашкевича (с 21:00 24 апреля до 23:00 26 апреля).

Напомним, в связи с пасхальными мероприятиями, которые проходят по всей стране, Госавтоинспекция переведена на усиленный вариант несения службы.