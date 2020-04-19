Патологоанатом рассказал о сюрпризах COVID-19

/ Мир
Просмотров: 9811

По словам врача-патологоанатома Александра Эдигера, у зараженных новым коронавирусом SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.

Фото Depositphotos

Он отметил, что у данной группы больных развивается не пневмония в «чистом виде», а «нечто другое».

«Это никакая не пневмония, — цитирует доктора osnmedia.ru. — Для пневмонии характерно воспалительное происхождение заболевания с микробным или микробно-вирусным возбудителем или с формированием сложной ассоциации возбудителей, после чего развивается местный воспалительный ответ».

Эдигер отметил, что воспаление при этом имеет достаточно ограниченный по времени процесс, и у этого процесса должен быть исход: «Исходов может быть несколько, в самом крайнем случае — фатальный исход, смерть заболевшего».

А вот при коронавирусе, обращает он внимание, «происходит поражение стенок сосудов и клеток крови».

«В данном случае легкие являются органом-мишенью, но они не являются органом-мишенью номер один. Поражаются рецепторы, которые есть не только в легких, но и в сосудах и в пищеварительном тракте», — заметил эксперт.

Патологоанатом также вспомнил выводы китайских коллег, которые зафиксировали факт поражения вирусом гемоглобина в эритроцитах: «Отсюда мы и имеем этот самый гипоксический синдром, когда образуется нехватка кислорода».

«Я видел уже человек 15 живых и 7 случаев погибших, как патологоанатом я подробно их рассмотрел и могу сказать, что это не пневмония в чистом виде. Этот вывод является принципиально важным. Мы имеем дело с очень специфичным поражением легких. Этот вирус устроил нам кучу сюрпризов», — резюмировал Эдигер.

Напомним, в ходе визита 17 апреля на стеклозавод «Неман» (Лидский район), коснувшись темы коронавируса, Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси пневмония «уйдет в течение месяца».

Напомним, как уже сообщалось, от заболевания COVID-19 в мире на сегодняшнее утро погибло уже более 160 тыс. человек (в Беларуси, по данным Минздрава на 18 апреля, — 45).

Только самые важные новости в наших каналах в Telegram и Viber! Подпишитесь!

 

Главное о коронавирусе:

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 пневмония Персона: Александр Эдигер

Другие материалы на эту тему:

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Хроника событий

Фотофакт. Антивирусные посты на въезде в Пинск

Фотофакт. Антивирусные посты на въезде в Пинск

Наши на карантине. Перу. «Туристов эвакуировали. Местные сидят по домам»

Наши на карантине. Перу. «Туристов эвакуировали. Местные сидят по домам»

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»

Наши на карантине. Германия. «Люди выживают, потому что здесь хорошая медицина»