Новый скандал разгорается в белорусском футболе

Громкий скандал может разгореться в белорусском футболе.

В эпицентре находятся главный судья матча пятого тура первенства в высшей лиге «Витебск» — «Динамо» (Бр) Сергей Чистов, защитник чемпиона Евгений Хачериди и массажист брестчан Сергей Лапицкий.

Поединок на берегах Двины принес минимальную викторию хозяевам — 1:0. Гости заканчивали встречу вдевятером.

Как пишет «ПБ» , после встречи Хачериди (он был удален на 85-й минуте за неспортивное поведение) в подтрибунном помещении проявлял агрессию и пытался ударить арбитра.

В свою очередь Лапицкий обматерил судейскую бригаду и угрожал физической расправой.

Факты угроз отражены в протоколе матча. Это означает, что делу (вне зависимости от того, прав был судья или нет) будет дан ход. Представителей «Динамо» могут ожидать штрафы и дисквалификация.