Новый скандал разгорается в белорусском футболе
Громкий скандал может разгореться в белорусском футболе.
В эпицентре находятся главный судья матча пятого тура первенства в высшей лиге «Витебск» — «Динамо» (Бр) Сергей Чистов, защитник чемпиона Евгений Хачериди и массажист брестчан Сергей Лапицкий.
Поединок на берегах Двины принес минимальную викторию хозяевам — 1:0. Гости заканчивали встречу вдевятером.
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В свою очередь Лапицкий обматерил судейскую бригаду и угрожал физической расправой.
Факты угроз отражены в протоколе матча. Это означает, что делу (вне зависимости от того, прав был судья или нет) будет дан ход. Представителей «Динамо» могут ожидать штрафы и дисквалификация.