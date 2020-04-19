Новый скандал разгорается в белорусском футболе

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Громкий скандал может разгореться в белорусском футболе.

В эпицентре находятся главный судья матча пятого тура первенства в высшей лиге «Витебск» — «Динамо» (Бр) Сергей Чистов, защитник чемпиона Евгений Хачериди и массажист брестчан Сергей Лапицкий.

Поединок на берегах Двины принес минимальную викторию хозяевам — 1:0. Гости заканчивали встречу вдевятером.

Как пишет «ПБ», после встречи Хачериди (он был удален на 85-й минуте за неспортивное поведение) в подтрибунном помещении проявлял агрессию и пытался ударить арбитра.

В свою очередь Лапицкий обматерил судейскую бригаду и угрожал физической расправой.

Факты угроз отражены в протоколе матча. Это означает, что делу (вне зависимости от того, прав был судья или нет) будет дан ход. Представителей «Динамо» могут ожидать штрафы и дисквалификация.
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Тэги: футбол-Беларусь Персона: Евгений Хачериди Сергей Лапицкий Сергей Чистов Город: Витебск

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