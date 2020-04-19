Лукашенко уехал в монастырь

Стало известно, где Александр Лукашенко зажег свечу на праздник Воскресения Христова.

В этот день, в 45 километрах от столицы глава государства посетит монастырь в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, который находится в деревне Малые Ляды, сообщает «Пул первого».

Накануне президент поздравил поздравил верующих с Пасхой.

Несмотря на то, что Воскресение Христово не скорбный день, а праздник, у нее есть некоторые ограничения, которые верующим необходимо соблюдать. В частности запрещается:

выполнять тяжелый физический труд: делать ремонт, убирать, стирать, работать в огороде;

ссориться, обижать родных и близких людей, обвинять, сквернословить, сплетничать;

в ночь Пасхи и до утра воскресенья есть скоромное;

заниматься сексом;

вместе с мусором выбрасывать то, что освящено в храме (лучше сжечь или закопать в землю);

венчаться.

В преддверии праздника митрополит Павел призвал верующих отказаться от похода в церковь. «Казалось бы, мы в течение многих и многих лет призывали всех людей прийти в храмы, но сегодня услышали призыв святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла воздержаться от посещения храмов в этот сложный эпидемиологический период, — сказал православный иерарх на пресс-конференции 14 апреля. — Поэтому я, как бы вторя словам святейшего патриарха, призываю всех наших православных белорусских верующих понять патриарха. Это действительно очень сложное было — его слово и решение призвать вас в эти очень ответственные дни воздержаться от посещения храмов. Потому что вирус, к сожалению, передается таким путем, который неведом еще многим ученым».

«Мне сегодня могут возразить и сказать, что, мол, в храме благодать Святого духа действует, — добавил глава Белорусской православной церкви. — Да, она действует, но благодать не отменяет законы природы. <...> Поэтому мы говорим: «Друзья, воздержитесь от посещения храмов». А если и приходите, то, будьте добры, соблюдайте дистанцию друг от друга. Вот такой характер это вируса. Он как-то постепенно оседает, и, если его не возмущать, то он может свое действие погасить, утратить свое воздействие на человека, не передаваться от человека к человеку».