В ФРГ военных отправят на борьбу с SARS-CoV-2

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Власти Германии могут направить военнослужащих на борьбу с коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Как сообщается, бундесвер готов направить свыше 32 тыс. солдат на борьбу с кризисом, вызванным распространением коронавируса (из них более 17 тыс. человек из санитарной службы ВС), пишет DW.

Отмечается, что в пяти госпиталях военного ведомства подготовлено 820 коек для заболевших COVID-19, а также 159 мест для больных, требующих мер интенсивной терапии.

Первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии был зафиксирован в конце января. На 18 апреля, по данным Института имени Роберта Коха, в стране зарегистрировано 137 439 заражений и 4110 смертей. Справились с недугом более 85 400 человек (в бундесвере выявлено 314 случаев заражения, около 200 военнослужащих уже вылечились).

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Германия Бундесвер коронавирус COVID-19

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