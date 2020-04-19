В Беларуси выросло до 47 число погибших от COVID-19

Министерство здравоохранения в Воскресение Христово по православному календарю сообщило некоторые данные, связанные с ситуацией с коронавирусом SARS-CoV-2.

Так, по данным ведомства, число погибших возросло на два человека. Теперь в Беларуси официально подтверждена смерть 47 человек. В Минздраве заявили, что смерти связаны «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

На стационарном лечении находятся 3.538 пациентов, 494 пациента выздоровели и выписаны. «Остальные находятся на амбулаторном лечении либо выписаны после прохождения лечения. В особом внимании специалистов, в связи с тяжестью заболевания, нуждаются 86 пациентов», — говорится в сообщении.

О количестве пациентов, нуждающихся в поддержке аппарата искусственной вентиляции легких, Минздрав снова не сообщил. Также в очередной раз нет информации об общем количестве зараженных.

Проведено 98,2 тысячи тестов на коронавирус, в тестировании задействовано 25 лабораторий.