Салах закупил тысячи тонн продуктов для жителей родной деревни

Звезда мирового футбола, сборной Египта и «Ливерпуля» Мохамед Салах продолжает заниматься благотворительностью в условиях пандемии.

По информации egyptindependent.com , спортсмен закупил тысячи тонн продуктов, в том числе свежее мясо, для жителей своей родной деревни Нагриг, чтобы помочь пострадавшим от коронавируса.

По словам отца игрока, в деревне также была проведена дезинфекция, людям раздали медицинские маски, а сам 27-летний футболист призвал односельчан избегать больших скоплений людей и соблюдать санитарные нормы.

В текущем сезоне Салах принял участие в 40 матчах за «Ливерпуль», в которых забил 20 мячей и отдал девять результативных передач, пишет championat.com .

В марте лучший футболист Африки 2017-2018 годов пожертвовал 20 миллионов египетских фунтов (около 1,17 млн евро) властям своей родины на борьбу с распространением COVID-19.