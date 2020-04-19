«Наступил этот психоз, все рванули не в храм, а от храма». Лукашенко пристыдил верующих политиков

Александр Лукашенко считает неправильным ситуацию, когда некоторые политики, которые публично показывали свою веру, сегодня отвернулись от храма.

Фото пресс-службы президента

По его словам, богу молятся миллионы людей, среди которых есть и лица, облеченные большой властью.

«Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю», — сказал Лукашенко, общаясь в Воскресение Христово с прихожанами Свято-Благовещенского Ляденского храма (деревня Малые Ляды, Смолевичский район), который он посетил с младшим сыном Николаем.

Впрочем, заметил глава государства, это решать тем политикам, которые приняли такое решение.

«Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску — наденьте, если нужно другим образом поберечься — берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства», — цитирует президента его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заверил, что всегда будет приходить в храм, так как «это святое».