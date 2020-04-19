«Наступил этот психоз, все рванули не в храм, а от храма». Лукашенко пристыдил верующих политиков
Александр Лукашенко считает неправильным ситуацию, когда некоторые политики, которые публично показывали свою веру, сегодня отвернулись от храма.
По его словам, богу молятся миллионы людей, среди которых есть и лица, облеченные большой властью.
«Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю», — сказал Лукашенко, общаясь в Воскресение Христово с прихожанами Свято-Благовещенского Ляденского храма (деревня Малые Ляды, Смолевичский район), который он посетил с младшим сыном Николаем.
Впрочем, заметил глава государства, это решать тем политикам, которые приняли такое решение.
«Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску — наденьте, если нужно другим образом поберечься — берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства», — цитирует президента его пресс-служба.
Ранее Лукашенко заверил, что всегда будет приходить в храм, так как «это святое».