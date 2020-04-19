Лукашенко думает, что «Бог по делу стукнул нам по голове»

По мнению Александра Лукашенко, люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у Бога. Однако не все ведут себя, как завещано: не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради «золотого Тельца».

Фото пресс-службы президента

Такое положение дел глава государства считает «ненормальным». Поэтому, думает Лукашенко, Бог «нам по делу стукнул по голове — кому больше, кому меньше».

«Посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой», приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Общаясь на Пасху с прихожанами Свято-Благовещенского Ляденского храма (деревня Малые Ляды, Смолевичский район), который он посетил с младшим сыном Николаем, президент заметил, что, в лучшем случае, люди пытаются зашиться и отгородиться от других. Хотя, по мнению главы государства, необходимо было задуматься о том, как помочь друг другу.

«Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот [вероятно, Лукашенко имел в виду свое выступление на заседании Высшего Евразийского экономического совета и просьбе к Владимиру Путину]. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет», — заверил глава государства.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на утро 19 апреля на стационарном лечении находится 3538 человек. Скончались 47 человек (два новых летальных исхода за сутки).