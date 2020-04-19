Лукашенко перед иконой пообещал, что выборы президента пройдут честно и порядочно

Александр Лукашенко гарантирует, что очередные президентские выборы в Беларуси «пройдут абсолютно честно и порядочно».

Фото из архива пресс-службы президента

Как заявил официальный лидер 19 апреля, обращаясь на Пасху к белорусам в Свято-Благовещенском Ляденском храме в Смолевичском районе, который он посетил с младшим сыном Николаем, решил отойти в сторону от традиционных праздничных слов, поскольку многих людей волнует ситуация в стране.

«Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть», — приводит слова президента его пресс-служба.

Он пообещал, что над избирателями «никто довлеть не будет».

«Я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как она будет развиваться», — заявил Лукашенко.