Лукашенко о COVID-19 в Беларуси: умирают люди, здоровье которых подкосили другие заболевания

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По словам Александра Лукашенко, пневмонии, о которых сегодня так много говорят, — это лишь малая часть существующих не менее опасных болезней.

Фото Depositphotos

«У нас много людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания, страдающих от онкологии, сахарного диабета, ожирения», — сказал Лукашенко.

Он заметил, что смертность от пневмонии, развивающейся на фоне коронавирусной инфекции, совсем малая, сообщает пресс-служба президента.

По его словам, умирают люди, здоровье которых подкосили многие другие заболевания. В этой связи Лукашенко призвал пожилых, особенно с хроническими болезнями, обращаться к медикам при первых же симптомах инфекции и не ждать до последнего, занимаясь самолечением.

«Поберегите себя, подумайте об этом, — призвал Лукашенко. — Наши врачи молодцы в этом плане: они уже сориентировались, вытаскивают тяжелейших больных».

«Если вы сделаете маленький шажок навстречу своему здоровью, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть — она кому-то нравится, не нравится — сделает все для того, чтобы вы были защищены. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, тому, о чем вы мечтаете. Если мы будем вместе, все будет хорошо», — резюмировал глава государства.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на утро 19 апреля на стационарном лечении находится 3538 человек. Скончались 47 человек (два новых летальных исхода за сутки).

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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