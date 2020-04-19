Путин рассказал, как должен развиваться ЕАЭС

Евразийский союз (ЕАЭС) не стремится к расширению, предпочитая двигаться вперед не спеша.

Фото из архива пресс-службы президента РФ

Как заявил президент РФ Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» , также ЕАЭС «не спешит перепрыгивать через определенные этапы».

«Мы смотрим на то, как развиваются интеграционные процессы в других регионах мира, скажем, в той же Европе. Возникло много сложностей. Поэтому нужно двигаться постепенно, не спеша», — отметил хозяин Кремля.

Он подчеркнул, что идеала в межгосударственных отношениях не бывает, так как это — «всегда компромиссы».

«Это значит, кто-то кому-то в чем-то уступает, и идеальной ситуации, на первый взгляд, нет. Но она идеальна в том смысле, что сложенная нами система отношений позволяет добиваться этих компромиссов», — объяснил Путин.

Президент РФ утверждает, что члены ЕАЭС не идут путем «давления, выкручивания рук». Поэтому, по его словам, «когда эти компромиссы достигаются на добровольной основе, они все-таки исполняются и становятся реально работающими инструментами».