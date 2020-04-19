Фотофакт. Лукашенко в храме обменялся подарками

Во время своего визита на Пасху в Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, который он посетил с младшим сыном Николаем, Александр Лукашенко обменялся подарками.

Как сообщает пресс-служба президента, он передал храму икону «Воскресение Христово. Ангел у Гроба Господня». Икона изображает сюжет, описанный в канонических текстах: «Явление ангела женам-мироносицам». Он стал самым ранним воплощением образа Воскресения и был известен еще в IV веке. Икона выполнена в технике восковой темперы. Ее автор — иконописец Андрей Жаров.

Глава государства тоже не остался без подарка. Ему преподнесли копию чудотворной византийской иконы «Покровительница». Она выполнена на холсте с применением уникальной технологии, позволяющей воспроизвести качественную шелкографию ручной работы.

Напомним, на этой неделе во время визита на стеклозавод в Березовке (Лидский район) ему преподнесли хрустального аиста, а в ходе поездки в Смолевичский район главе государства подарили петуха и четыре курицы, а также инкубатор.

Фото пресс-службы президента