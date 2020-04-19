«Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» В России чиновница «наехала» на медиков за то, что они не сшили себе бахилы

Пока с экранов телевизора россиянам высокое начальство рассказывает, как оно помогает медикам бороться с пандемией, в регионах люди в белых халатах видят реальную жизнь.

В Краснодарском крае «отличилась» замглавы регионального Минздрава Валентина Игнатенко.

Во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц она на повышенных тонах «наехала» на медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить.

Видео выступления российской чиновницы публикует издание «Подъем».