«Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» В России чиновница «наехала» на медиков за то, что они не сшили себе бахилы

/ Мир
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Пока с экранов телевизора россиянам высокое начальство рассказывает, как оно помогает медикам бороться с пандемией, в регионах люди в белых халатах видят реальную жизнь.

В Краснодарском крае «отличилась» замглавы регионального Минздрава Валентина Игнатенко.

Во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц она на повышенных тонах «наехала» на медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить.

Видео выступления российской чиновницы публикует издание «Подъем».

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Персона: Валентина Игнатенко

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