«Вам не стыдно? Почему вы ждете манны небесной?» В России чиновница «наехала» на медиков за то, что они не сшили себе бахилы
Пока с экранов телевизора россиянам высокое начальство рассказывает, как оно помогает медикам бороться с пандемией, в регионах люди в белых халатах видят реальную жизнь.
В Краснодарском крае «отличилась» замглавы регионального Минздрава Валентина Игнатенко.
Во время онлайн-конференции с врачами региональных больниц она на повышенных тонах «наехала» на медиков за отсутствие бахил и нежелание самостоятельно их шить.
Видео выступления российской чиновницы публикует издание «Подъем».