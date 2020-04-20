Минздрав ожидает снижения заболеваемости COVID-19 в ближайшие три-четыре недели

Заболеваемость коронавирусной инфекцией COVID-19 должна снизиться в ближайшие три-четыре недели.

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Как заявила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова 19 апреля в интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ , «в течение двух-трех недель ситуация не закончится, мы будем в эпидпроцессе».

Однако, отметила она, «ситуация управляема. Есть предпосылки предполагать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели».

По ее словам, Минздрав может делать такой вывод, поскольку отслеживает заболеваемость респираторными инфекциями, а коронавирус относится к группе, которая вызывает подобные заболевания. «Снижение заболеваемости респираторными инфекциями по всем регионам Республики Беларусь дает нам основания предполагать, что и заболеваемость коронавирусной инфекцией через несколько недель, во всяком случае, стабилизируется либо начнет снижаться», — уточнила Жукова.

Она отметила «большую работу», которая проводится по локализации очагов COVID-19. «Каждый случай коронавирусной инфекции рассматривается как очаг, и в обязательном порядке осуществляется поиск контактов. Таким образом, мы прерываем цепочку распространения вируса — это обязательное условие для сдерживания эпидпроцесса», — подчеркнула главный государственный санитарный врач.

По словам Жуковой, в статистике по коронавирусу есть количество тех, кто проходит лечение, и тех, у кого положительный тест на заболевание, эти цифры никак не могут совпадать. «По данным ВОЗ, есть определенный процент людей, которые имеют положительный результат тестирования по коронавирусу, но не имеют признаков заболевания — они не больны, они только носители», — пояснила замминистра.

Носители находятся на дому, чтобы не распространять болезнь, уточнила она. Им выдается больничный лист, а также «достаточно строго» проверяется соблюдение режима самоизоляции.

Наталья Жукова призвала всех оставаться дома, а если и выезжать, то не расширять количество контактов.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на утро 19 апреля на стационарном лечении находится 3538 человек. Скончались 47 человек (два новых летальных исхода за сутки).

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