В Беларуси будет введен институт поручительства для амнистированных по ст. 328 УК

В Беларуси будет введен институт поручительства для амнистированных по статье 328 Уголовного кодекса (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).

Фото носит иллюстративный характер

Как сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс 19 апреля в интервью программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» , что под предстоящую амнистию подпадают несовершеннолетние заключенные, осужденные по ст. 328, и одним из условий будет поручительство над ними родственников.

По словам Чуприс, на совещании по вопросам амнистии и помилования 16 апреля глава государства поддержал предложение Верховного суда распространить эту меру на несовершеннолетних, совершивших преступление в сфере оборота наркотиков.

«На них будет распространяться эта мера независимо от частей статьи 328 Уголовного кодекса, даже если они совершили преступление по части 1 или части 4, тем не менее, такая позиция озвучена, и президент ее поддержал», — сказала Чуприс.

При этом, добавила она, для осужденных за наркотические преступления будет задействован институт поручительства.

«Ходатайства будут рассматриваться только тогда и приниматься по ним решения, когда вместе с материалами дела поступят поручительства от близких родственников о том, что они возьмут на поруки своих детей и будут за ним осуществлять особый контроль», — пояснила чиновница.

По словам Чуприс, это «поручительство или обязательство должно быть максимально конкретизировано» — ответственные за него люди должны будут приложить конкретный перечень мер (как трудоустроить, как социализировать бывших заключенных).

Под амнистию могут попасть и заключенные по делам о коррупции, сообщила замглавы Администрации президента.

В стране, подчеркнула она, «ведется очень серьезная борьба с коррупцией, и от этого отступить никак нельзя».

«Поэтому этот вопросы был поставлен на особый контроль главой государства, он очень пристально к нему относится, очень внимательно, и задавал много вопросов на совещании. Приниматься решение президентом о направлении закона в той редакции, предложенной Верховным судом по отношению прежде всего к коррупционерам, будет только тогда, когда ему будет представлена вся исчерпывающая информация о тех лицах, которые могут попасть под амнистию», — сказала Чуприс. «Это мера разового характера», — добавила она.

Очередная амнистия в Беларуси будет приурочена к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.