Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

/ Общество
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Сегодня Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления.

Фото pixabay.com

Днем по крайней части юго-востока республики скажется влияние малоактивной фронтальной системы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Осадки прогнозируются лишь по северо-востоку (мокрый снег, дождь).

Ветер северный умеренный, по востоку порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +9..+11°C;
  • Витебск +6..+8°C;
  • Гомель +9..+11°C;
  • Гродно +9..+11°C;
  • Могилев +7..+9°C;
  • Минск +7..+9°C.
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Тэги: погода

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