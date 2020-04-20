Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления

Сегодня Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления.

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Днем по крайней части юго-востока республики скажется влияние малоактивной фронтальной системы.

По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Осадки прогнозируются лишь по северо-востоку (мокрый снег, дождь).

Ветер северный умеренный, по востоку порывистый.

Температура воздуха в регионах: