Беларусь попала в область повышенного атмосферного давления
Сегодня Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления.
Днем по крайней части юго-востока республики скажется влияние малоактивной фронтальной системы.
По прогнозам синоптиков, ожидается облачно с прояснениями. Осадки прогнозируются лишь по северо-востоку (мокрый снег, дождь).
Ветер северный умеренный, по востоку порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +9..+11°C;
- Витебск +6..+8°C;
- Гомель +9..+11°C;
- Гродно +9..+11°C;
- Могилев +7..+9°C;
- Минск +7..+9°C.