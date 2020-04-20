Антибактериальное или обычное? Специалисты рассказали, каким мылом нужно пользоваться

Вероятно, все специалисты рекомендуют в качестве превентивной меры против коронавируса — мытье рук с мылом.

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Как отмечает Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), это — «простая и известная с раннего детства процедура», которая «является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье».

В некоторых СМИ и в эфирах ток-шоу иногда идут баталии на предмет, каким именно мылом необходимо пользоваться.

В Роспотребналзоре уверяют, что «нет никакой необходимости мыть руки именно антибактериальным мылом», так как достаточно мыть руки обычным мылом, тем, «которое есть у вас дома».

Кроме этого, эксперты службы подчеркивают, что понятия стандартного антибактериального мыла не существует: «В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идет речь о дезинфицирующем средстве — кожном антисептике».

В Роспотребнадзоре также заметили, что антибактериальное мыло «вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая».

«В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект», — подчеркнули в службе.