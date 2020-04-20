На Пасху два человека погибли в огне, один — в реанимации

За минувшие дежурные сутки два человека погибли на пожарах в Гродненской области.

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Как сообщили в региональном управлении МЧС, первый пожар со смертью человека случился рано утром в деревне Некрашунцы (Вороновский район).

В ходе тушения под сгоревшими обломками строительных конструкций было обнаружено тело 55-летнего хозяина жилища.

Пожар в квартире с погибшим, спасенным (травмированным) человеком

Второй смертельный случай был зафиксирован в двухэтажном доме накануне днем в Гродно на улице 1 Мая.

Сначала спасатели обнаружили в бессознательном состоянии 42-летнего сына хозяйки квартиры. Его вынесли на свежий воздух и провели реанимационные мероприятия. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Чуть позже на полу горящей комнаты была обнаружена без признаков жизни 40-летняя сожительница сына хозяйки.

В обоих случаях рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении.