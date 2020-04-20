«Все непонятное — страшно». Инфекционист рассказал о странностях SARS-CoV-2

По мнению врача-инфекциониста Владимира Никифорова, новый коронавирус SARS-CoV-2 не следует канонам классической эпидемиологии.

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В интервью телеканалу «Россия 1» доктор обратил внимание на несоответствие изменений в легких больного и его самочувствия.

Он заявил, что впоследствии идет «обвал катастрофический», что приводит к резкому ухудшению здоровья пациента.

Никифоров утверждает, что при COVID-19 рентген почти не показывает признаков пневмонии.

По словам доктора, сегодня медицинское сообщество «столкнулось с чем-то новым»: «Я бы не сказал, что это страшное, но все непонятное — все страшно».

Ранее врач-патологоанатом Александр Эдигер заявлял, что у зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.

Напомним, по официальным данным Минздрава, в Беларуси на утро 19 апреля на стационарном лечении находится 3538 человек. Скончались 47 человек (два новых летальных исхода за сутки).

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