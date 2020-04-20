Украина возглавила Форум сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ

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Сегодня к Украине от Турции перешло председательство в Форуме сотрудничества в сфере безопасности ОБСЕ.

В МИД Украины отметили, что главными в руководстве для страны станет необходимость возобновления соблюдения основополагающих принципов ОБСЕ и норм международного права.

Кроме этого, важным в совместной работе станет совершенствование военно-политического инструментария ОБСЕ.

Приоритетными вопросами станут: гибридные угрозы; милитаризация и препятствование судоходству в Азово-Черноморском бассейне; нераспространения оружия массового уничтожения; роль женщин в вопросах мира и безопасности.
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Тэги: Украина ОБСЕ

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