Путин проведет срочное совещание по COVID-19
Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции срочное совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.
Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту доложат ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных НИИ,
Главной задачей мероприятия представитель Кремля назвал оценку специалистами эффективность мер, которые приняты в стране по борьбе с инфекцией.
Кроме этого, «важно получить прогнозы специалистов по развитию ситуации».
Также в ходе совещания будут подниматься вопросы эффективности «методов лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики».
Ожидается также выступления вице-премьера Татьяны Голиковой и московского мэра Сергея Собянина.