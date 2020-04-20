Путин проведет срочное совещание по COVID-19

Сегодня президент РФ Владимир Путин проведет в режиме видеоконференции срочное совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Фото пресс-службы президента РФ

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, президенту доложат ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители ведущих профильных НИИ, передает Федеральное агентство новостей.

Главной задачей мероприятия представитель Кремля назвал оценку специалистами эффективность мер, которые приняты в стране по борьбе с инфекцией.

Кроме этого, «важно получить прогнозы специалистов по развитию ситуации».

Также в ходе совещания будут подниматься вопросы эффективности «методов лечения новой коронавирусной инфекции и о режимах профилактики».

Ожидается также выступления вице-премьера Татьяны Голиковой и московского мэра Сергея Собянина.