СМИ: в палате кардиоцентра в Гродно повесился пациент

/ Общество
Просмотров: 3234

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины в гродненском кардиологическом центре.

По сообщению гродненского ресурса s13.ru, 68-летний мужчина повесился в палате 19 апреля. Его нашла санитарка.

Пациент поступил в кардиоцентр больше недели назад, ему поставили диагноз пневмония. 18 апреля мужчину изолировали в отдельную палату и взяли мазок на COVID-19. Результаты теста пока неизвестны.

На просьбу БелаПАН прокомментировать эту информацию, официальный представитель СК по Гродненской области Инна Позняк ответила, что Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначены необходимые экспертные исследования», — сказала Позняк.

Получить комментарий в самом кардиологическом центре пока не удалось — главного врача, который мог бы подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте, пока нет на месте.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Следственный комитет самоубийство суицид Персона: Инна Позняк Город: Гродно

Другие материалы на эту тему:

Коррупция в Следственном комитете. Бизнесмен Казачок рассказал, как давал деньги

Коррупция в Следственном комитете. Бизнесмен Казачок рассказал, как давал деньги

В Гомеле подросток сбросился с 12-этажки из-за угрозы перевода в спецшколу

В Гомеле подросток сбросился с 12-этажки из-за угрозы перевода в спецшколу

Гибель лейтенанта ГАИ: делом занялась Служба собственной безопасности МВД

Гибель лейтенанта ГАИ: делом занялась Служба собственной безопасности МВД

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей

Многодетная мать повесилась в тот же день, когда из семьи забрали детей