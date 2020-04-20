СМИ: в палате кардиоцентра в Гродно повесился пациент

Следственный комитет проводит проверку по факту смерти мужчины в гродненском кардиологическом центре.

По сообщению гродненского ресурса s13.ru , 68-летний мужчина повесился в палате 19 апреля. Его нашла санитарка.

Пациент поступил в кардиоцентр больше недели назад, ему поставили диагноз пневмония. 18 апреля мужчину изолировали в отдельную палату и взяли мазок на COVID-19. Результаты теста пока неизвестны.

На просьбу БелаПАН прокомментировать эту информацию, официальный представитель СК по Гродненской области Инна Позняк ответила, что Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту смерти мужчины.

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер. Назначены необходимые экспертные исследования», — сказала Позняк.

Получить комментарий в самом кардиологическом центре пока не удалось — главного врача, который мог бы подтвердить или опровергнуть информацию об инциденте, пока нет на месте.