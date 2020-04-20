Биржа: евро и доллар выросли на торгах 20 апреля

Первые на этой неделе торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились ростом европейской и американской валют.

Евро вырос на 0,0104 пункта (+0,39%) — 2,6593 белорусского рубля.

Доллар укрепился на 0,0056 пункта (+0,23%) — 2,4506 белорусского рубля.

Российский рубль в свою очередь позиции сдал на 0,0229 пункта (-0,69%) — 3,282 белорусского рубля за 100 российских.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара и евро — 30 и 20%.

Белорусский рубль реагирует на динамику курса российского рубля, которая во многом зависит от цен на нефть. Стоимость углеводородного сырья утром в понедельник торгуется в районе 27 долларов за баррель Brent. На этом фоне на Московской бирже американская валюта поднялась по отношению к российской на 1,19%, достигнув отметки в 74,87 рубля.

Нацбанк Беларуси в мартовском комментарии ситуации на валютном рынке констатировал, что спрос на инвалюту значительно вырос, но в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах.

7 апреля главный банк страны сообщил, что золотовалютные резервы Беларуси сократились за март на 1 млрд 18,4 млн долларов, или на 11,6%, и составили на 1 апреля 7,79 млрд долларов.

Как отметил регулятор, снижение уровня резервов «в основном обусловлено» продажей Национальным банком иностранной валюты на внутреннем рынке.